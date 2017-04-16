Сирия: взрыв у колонны автобусов с беженцами привел к гибели более чем 100 человек

Около трех тысяч человек подготовлены к эвакуации из четырех заблокированных населенных пунктов на севере Сирии в рамках соглашения, действие которого было приостановлено примерно на сутки из-за взрыва вблизи колонны, перевозивших эвакуируемых.

Эвакуации подлежат жители проправительственных деревень Аль-Фуа и Кефрайя, а также городов Эз-Забадани и Мадая, которые контролирует оппозиция. Все четыре населенных пункта находились в осаде последние два года.

Базирующаяся в Великобритании правозащитная организация «Сирийская обсерватория прав человека» сообщила в воскресенье, что приблизительно 120 автобусов и машин скорой помощи прибыли в Аль-Фуа и Кефрайю, чтобы помочь перевезти людей в Алеппо.

«Хотя ООН не участвует в этом соглашении или процессе эвакуации, мы готовы расширить нашу поддержку эвакуируемым», – заявил координатор ООН по оказанию экстренной помощи Стивен О’Брайен.

В заявлении О’Брайена отмечается, что гуманитарные организации, включая Сирийский арабский Красный Крест и партнеров ООН, оказывают помощь пострадавшим, в том числе – осуществляя их перевозку в больницы.

Координатор ООН также призвал всех причастных «защищать мирное население и различать военные и гражданские цели».

Взрыв заминированного автомобиля в районе Алеппо в субботу привел к многочисленным жертвам и ранениям среди эвакуируемых. Бомба взорвалась, когда автобусная колонна с вывозимыми людьми проходила рядом.



Спасатели завершили работу по разбору обломков лишь ночью.



По данным «Сирийской обсерватории прав человека», в результате атаки погибли, по меньшей мере, 126 человек. Правозащитники предполагают, что число жертв вырастет. Глава организации Рами Абдуррахман заявил, что 109 человек были жителями шиитских деревень Аль-Фуа и Кефрайи, среди них было 13 женщин и 68 детей.



Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв.Однако в этом районе действуют суннитские джихадистские группировки, включая сирийский филиал «Аль-Кайды», которые регулярно нападают на шиитов, которых они считают вероотступниками.



Посольство США в Сирии отметило в «Твиттере»: «Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние варварские атаки против невинных мирных жителей, включая женщин и детей на севере Сирии».



Реализация соглашения между правительством Дамаска и бойцами оппозиции, гарантирующего безопасность жителей деревень, была приостановлена в пятницу, из-за чего тысячи эвакуируемых еще до взрыва были заблокированы на несколько часов.



Сирийское государственное телевидение показало кадры с обгоревшими телами и искореженными автобусами, перевозившими проправительственных шиитских бойцов и мирных жителей из осажденных деревень в контролируемый правительством город.Телевидение также показало, как машины скорой помощи увозят раненых в местные больницы.



Соглашение об эвакуации, достигнутое при посредничестве Ирана и Катара, также предусматривает, что суннитские повстанцы и члены их семей из окрестностей Дамаска получают возможность безопасного проезда в провинцию Идлиб вблизи границы с Турцией.



По данным «Сирийской обсерватории прав человека», к вечеру субботы колонна в районе Алеппо продолжила движение. Официальные сирийские СМИ сообщили, что первые автобусы с шиитскими беженцами добрались до безопасного места в Алеппо.