Удары по кризисному центру под Дамаском: не менее 30 пострадавших

По словам наблюдателей, сирийские правительственные войска нанесли в воскресенье удар по кризисному центру вблизи Дамаска, в результате чего были убиты или ранены, по меньшей мере, 30 мирных жителей, оказавшихся там в попытке избежать столкновений между повстанцами и сирийской армией.

Сирийская обсерватория прав человека, ведущая мониторинг и сообщающая о столкновениях в охваченной войной стране, охарактеризовала атаку в Дейр-Канун и в долине Барада как массовое убийство. Правозащитники утверждают, что они подтвердили семь смертных случаев и несколько тяжелых ранений, которые могут оказаться смертельными.