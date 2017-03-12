Связанная с «Аль-Кайдой» группировка взяла на себя ответственность за взрывы в Дамаске

Число погибших в результате двух взрывов у религиозной святыни в Дамаске выросло до 74, утверждает правозащитная организация «Сирийская обсерватория прав человека».



В большинстве своем погибшие были шиитскими паломниками из Ирака.



На фотографиях с места трагедии видны несколько пострадавших туристических автобусов. Можно разглядеть очки, туфли, сотовые телефоны и искореженную инвалидную коляску среди забрызганных кровью вещей.



Ответственность за взрывы взял на себя альянс, связанный с «Аль-Кайдой».



Сирийские власти и наблюдатели выступают с противоречивыми комментариями по поводу инцидента. Государственное телевидение сообщило, что бомбы были заложены на кладбище Баб аль-Сагир, включающем святыню, где шииты почитают некоторых из ранних религиозных деятелей своего вероучения. Группировка шиитских боевиков «Хезболла», однако, утверждает, что смертники пронесли взрывчатку на территорию святыни, расположенной у одних из семи ворот в Старый город Дамаска.



Различные описания событий сходятся в том, что взрывы прогремели с разницей в 10-15 минут, что означает, что число жертв увеличилось, когда люди побежали к месту первого взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим, и произошел второй взрыв.



Кроме того, в субботу Башар Асад пообещал, что его армия продолжит наступление на «Исламское государство» вплоть до Ракки, фактической столицы экстремистской группировки, несмотря на то, что соперники властей, курдские силы, которые действуют в координации с США, также готовятся к полномасштабному наступлению на этот оплот экстремистов.



Заявление Асада прозвучало в ходе его интервью гонконгскому телеканалу Phoenix.



Отвечая на вопрос о недавнем размещении 500 американских военнослужащих в Манбидже, Асад заявил, что «любые иностранные войска, которые приходят в Сирию без нашего приглашения, являются захватчиками».



Таким образом к территории, расположенной к северо-западу от Ракки, стякиваются три соперничающих друг с другом антиджихадистских армии: объединенные силы турецких войск и суннитских бойцов; преимущественно шиитская армия Асада, которую поддерживает Россия и шиитские ополченцы, которых снабжает Иран; а также поддерживаемые США курдские силы, известные как Демократические силы Сирии (ДСС).



Близкое расположение этих сил вызывает опасения, что давнее взаимное неприятие, существующие между Турцией и курдскими бойцами ДСС может перерасти в конфликт еще до совместного наступления на Ракку.



Пентагон назвал размещение американских войск мерой предосторожности, направленной на предупреждение нападений соперничающих сил в районе Манбиджа друг на друга.