Хейли: если потребуется, Трамп нанесет по Сирии новые удары

ВАШИНГТОН – Посол США в ООН Никки Хейли дала понять, что если президенту Дональду Трампу потребуется нанести новые военные удары в Сирии, он на это пойдет.



«Он на этом не остановится, – заявила Хейли телеканалу CNN. – Если потребуются дополнительные действия, он их предпримет».



Однако от Хейли и госсекретаря Рекса Тиллерсона исходят противоречивые сигналы о приоритетности задачи по отстранению от власти президента Сирии Башара Асада.



«Нет никаких вариантов достижения политического решения, если Асад останется во главе режима, – сказала Хейли. – Если посмотреть на его действия, на ситуацию, то сложно представить правительство, которое было бы мирным и стабильным при Асаде. Мы считаем, что смена режима произойдет».



В то же время Тиллерсон говорит, что победа над «Исламским государством» по-прежнему является главной целью США в Сирии.





«Важно правильно расставлять приоритеты, – заметил глава американской дипломатии, выступая в программе “Лицом к нации” на канале CBS. –И мы считаем, что главным приоритетом является победа над ИГИЛ».



«Как только угроза ИГИЛ будет снижена или устранена, – сказал Тиллерсон, – мы сможем уделить внимание непосредственно стабилизации ситуации в Сирии».



США надеются, что им удастся «не допустить продолжения гражданской войны и собрать стороны за столом переговоров, чтобы начать политические дискуссии» между правительством Асада и различными повстанческими группировками, которые пытаются свергнуть режим в Дамаске, добавил госсекретарь.



