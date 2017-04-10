В Швеции почтили минутой молчания память жертв стокгольмского теракта

В Швеции почтили минутой молчания память жертв теракта в Стокгольме, где 7 апреля мужчина въехал на грузовике в толпу людей у универмага Ahlens. В результате нападения погибли четыре человека, 15 пострадали.

По подозрению в совершении теракта арестован 39-летний выходец из Узбекистана, предположительно симпатизировавший экстремистам.

В воскресенье десятки тысяч шведов вышли на улицы Стокгольма, чтобы принять участие в акции под названием Lovefest (Фестиваль любви).

«Страх не подчинит нас. Террор не может победить», – заявила мэр столицы Карин Ваннгард, выступая на демонстрации, число участников которой оценивается в 50 000 человек.

Одна из участниц акции держала в руках плакат с текстом: «Мы ответим не страхом, мы ответим любовью».

Спустя несколько часов после нападения полиция задержала уроженца Узбекистана, который был на примете у разведки с прошлого года, когда он пропал, оказавшись под угрозой депортации после отклонения его заявления на предоставление убежища. Властям было известно о его увлечении экстремистской идеологией.

Однако ни одна группировка не взяла на себя ответственность за стокгольмский теракт. Мотивы преступления также неизвестны.

По словам полиции, в связи с терактом задержан еще один человек, однако никакой дополнительной информации не предоставляется.

На фотографиях с места происшествия видно, что нападавший был за рулем грузовика пивоваренной компании Spendrups, которая заявила, что грузовик был угнан ранее в пятницу.

По словам очевидцев, грузовик врезался в двери универмага Ahlens на крупнейшей в городе пешеходной улице Дроттнинггатан, после чего люди начали с криками разбегаться. Телеканалы транслировали кадры с клубами дыма, окутавшими место происшествия после столкновения.