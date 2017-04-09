В Швеции арестован второй подозреваемый в связи с терактом в Стокгольме

Однако какие-либо подробности о задержанном пока не сообщаются
Шведские власти арестовали второго человека в связи с наездом на людей в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.
Какие-либо дополнительные сведения о втором подозреваемом пока не обнародованы. Также неизвестно, каким образом он связан с 39-летним гражданином Узбекистана, которого подозревают в том, что он въехал на украденном грузовике в фешенебельный торговый центр.
Предполагаемый террорист ранее попадал в поле зрения шведских разведслужб, но власти утверждают, что на момент атаки в отношении него никаких расследований не велось.
«Ничто не указывает на то, что мы взяли не того человека, – заявил в субботу глава шведской национальной полиции Дан Эллиассон. – Напротив, по мере продолжения расследования наши подозрения усиливаются».
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