В Швеции арестован второй подозреваемый в связи с терактом в Стокгольме

Шведские власти арестовали второго человека в связи с наездом на людей в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Какие-либо дополнительные сведения о втором подозреваемом пока не обнародованы. Также неизвестно, каким образом он связан с 39-летним гражданином Узбекистана, которого подозревают в том, что он въехал на украденном грузовике в фешенебельный торговый центр.

Предполагаемый террорист ранее попадал в поле зрения шведских разведслужб, но власти утверждают, что на момент атаки в отношении него никаких расследований не велось.

«Ничто не указывает на то, что мы взяли не того человека, – заявил в субботу глава шведской национальной полиции Дан Эллиассон. – Напротив, по мере продолжения расследования наши подозрения усиливаются».