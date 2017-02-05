Хьюстон отметил канун Суперкубка большим семейным праздником

В Хьюстоне, штат Техас, настало время праздника.

В воскресенье здесь пройдет Суперкубок – финал чемпионата Национальной футбольной лиги, в котором сразятся команды New England Patriots и Atlanta Falcons.

А в субботу в парке Дискавери-Грин состоялся масштабный семейный фестиваль.

Трудно себе представить, что раньше на этом месте было всего несколько парковок.

Центральное событие фестиваля – «Щенячий кубо» (Puppy Bowl), спонсируемый каналом Animal Planet. Это мероприятие – настолько же милое и нелепое, как его название.

Лучше всех суть мероприятия передал мальчик Натаниэль: «Щенячий кубок – это Суперкубок для щенков».

Эти щенки готовы искусать любого журналиста с камерой, осмелившегося ступить на их территорию. Проверено на себе.

Один из посетителей праздника, Маркус, держа на плечах сына, рассказывает, что очень рад возможности весело провести время с семьей: «Знаете, это очень здорово. Это нечто совершенно особенное. Шанс хорошо провести время, выбраться из дома. Просто отличная идея».

Другой посетитель, Патрик, пришел на праздник с дочкой: «Это просто здорово. Необычный способ провести субботний день. Выбраться погулять, увидеть что-то новое».

Вечером в парке состоялся концерт. Как мы выяснили на собственном горьком опыте, журналистов во время подготовки к сцене не пускают: охрана вежливо спровадила нас на газон.

Вот и пришлось побродить между рядами фургончиков и палаток с закусками и напитками.

Там-то мы и встретили Криса. Бородатый мужчина в бейсболке с эмблемой Patriots сидит за столом с кружкой пива. Он потратил 9 200 долларов на билеты на Суперкубок для себя и жены.

Большинство людей не могут себе позволить такие траты на билет, и именно поэтому цены на 30-секундный рекламный ролик во время трансляции Суперкубка начинаются от 5 миллионов долларов.

Впрочем, учитывая, что каждый пятый американец считает рекламу лучшей частью игры, возможно, неплохая идея посмотреть финал дома в обнимку с собственными щенятами, избежав толкотни и сэкономив пару тысяч долларов.