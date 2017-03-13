На северо-востоке США ожидаются сильные снегопады

Мощный шторм может принести сильные метели и более 30 см снега в некоторые районы на северо-востоке США, доказав, что зима еще не закончилась.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение об угрозе сильных метелей с вечера понедельника по вечер вторника в Нью-Йорке, отдельных районах на севере Нью-Джерси и на юге Коннектикута, а для остальных районов северо-западной части страны действует предупреждение о зимних бурях.

По словам метеорологов, в Нью-Йорке может выпасть от 30 до 45 см снега.Возможны порывы ветра скоростью от 65 до 80 км/ч.

Мэр города Билл де Блазио призвал жителей воздержаться от передвижений по городу и обеспечить свободные дороги для спасателей и санитарных служб.

«Мы готовимся к сильному шторму во вторник, и ньюйоркцам также следует подготовиться к снегопаду и опасным условиям на дорогах», – сказал он.

Как ожидается, в понедельник веером начнется легкий снегопад, который за ночь усилится. Во вторник утром и днем ожидается сильный снегопад интенсивностью от 5 до 10 см в час.

«Это определенно будет самый сильный снежный шторм зимнего сезона 2017 в Нью-Йорке», – отметила Фэй Бартолд, работник метеорологической службы Лонг-Айленда.

В Бостоне также может выпасть от 30 до 45 см снега, а в отдельных районах на северо-востоке Массачусетса – до 60 см.

В Филадельфии дорожные службы уже в воскресенье начали обрабатывать некоторые трассы. В городе ожидается от 15 до 30 см снега. По словам метеорологов, есть вероятность, что на какое-то время во вторник утром снег сменит снежно-ледяная изморось или дождь, что может снизить общее количество выпавшего снега.

Южнее, в столице страны, где в среду должен начаться Национальный фестиваль цветения вишни, ожидается от 15 до 25 см снега.

Между тем всего неделю назад температура в регионе достигала плюс пятнадцати градусов Цельсия.