Высокопоставленные сотрудники Госдепартамента покидают свои посты

Сообщается, что четверо американских дипломатов, занимавших ключевые руководящие посты в Государственном департаменте США, неожиданно подали в отставку. Это происходит накануне ожидаемого одобрения Сенатом предложенной Трампом кандидатуры главы внешнеполитического ведомства.

Ранее, в пятницу, заместитель госсекретаря США по вопросам управления Патрик Кеннеди покинул свой пост. По данным газеты The Washington Post, Кеннеди намеревался продолжить осуществлять руководство бюджетом, хозяйственной частью и логистикой после прихода нового госсекретаря.

The Washington Post и Associated Press написали о том, что в среду два помощника госсекретаря внезапно ушли в отставку. Помощник госсекретаря по административным вопросам Джойс Барр, помощник государственного секретаря по консульским вопросам Мишель Бонд и глава офиса зарубежного представительства посол Джентри Смит являются карьерными дипломатами.

Ранее, свой пост покинула помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

В заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера говорится о том, не называя имен, что эти должности занимают политические назначенцы, и президент должен номинировать, а Сенат одобрить предложенных кандидатов.

«Некоторые из государственных служащих, чьи отставки были приняты, продолжат работать во внешнеполитическом ведомстве на других постах, некоторые предпочтут уйти в связи с превышением лимита времени на занимаемых должностях, – сказал Тонер. – Приходящие на должности в результате политического назначения сотрудники не ожидают, что будут занимать свои посты бесконечно».

Ни Государственный департамент, ни официальные лица не связывают напрямую отставки с приходом администрации Трампа, но увольнения последовали за визитом еще не вступившего в должность госсекретаря Тиллерсона, которого видели в здании ведомства во вторник.

Кеннеди был вовлечен в полемику вокруг частного сервера бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Сообщалось, что он оказывал давление на ФБР, требуя снять гриф секретности с одного из электронных сообщений, и обещая взамен разрешить больше назначений агентов ФБР на зарубежные посты. Государственный департамент отверг возможность заключения такой сделки.

Кеннеди был назначен на должность заместителя госсекретаря США по вопросам управления президентом Джорджем Бушем-младшим и продолжал занимать свой пост в течение двух сроков президентства Обамы.