Госдепартамент США призвал Китай изменить позицию по Южно-Китайскому морю

Госдепартамент США призывает Китай изменить свой подход к ситуации в Южно-Китайском море – стратегически важной и богатой ресурсами акватории, по поводу которого давно ведут территориальные споры несколько стран.

Официальный представитель Госдепартамента Анна Ричи-Эллен заявила: «Мы призываем Китай и другие страны, предъявляющие претензии на эти территории, воздержаться от любых шагов, направленных на строительство новых объектов, милитаризацию спорных территорий и дальнейшее осушение участков в Южно-Китайском море, а также обязаться мирно разрешать споры с другими предъявителями претензий».

Тем временем Китай близок к завершению строительства военных объектов на искусственных островах в Южно-Китайском море, сообщает Reuters.

Анонимные источники в правительстве США сообщили агентству, что Китай почти завершил строительство двух десятков конструкций со съемными крышами, которые предназначены для размещения зенитных ракет дальнего действия на островах Спратли.

Министерство обороны Китая заявило, что конструкции предназначены «преимущественно для использования в гражданских целях».

