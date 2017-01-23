Новый пресс-секретарь Белого дома: первая официальная пресс-конференция

Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер проводит в понедельник первый официальный брифинг для прессы. Ранее он обвинил журналистов в искажении информации о количестве зрителей на инаугурации президента Дональда Трампа.

Вечером в субботу Спайсер заявил: «Это была крупнейшая в истории аудитория для инаугурации, и точка». Он добавил, что инаугурацию посмотрели рекордное количество людей как вживую, так и по телевизору во всем мире.

Спайсер не предоставил никаких документальных подтверждений этого заявления и не стал отвечать на вопросы журналистов. Сам Трамп ранее также заявил, что его инаугурацию посмотрели около 1,5 миллионов человек.

Власти США больше не дают оценок количества людей, собравшихся на Национальной аллее, после многолетних споров с организаторами мероприятий, зачастую заявляющих, что людей было больше, чем по официальным оценкам.

Однако почти все американские СМИ сделали вывод, что инаугурацию Трампа посетило гораздо меньше людей, чем инаугурации Обамы в 2009 и 2013 гг.

Во многих СМИ появились фотографии с инаугурации Обамы 2009 года, сопоставляемые со снимками инаугурации Трампа, где видны большие полупустые участки. По приблизительным оценкам, на первую инаугурацию Обамы пришло 1,8 миллиона человек, а на инаугурацию Трампа, по данным одного телеканала, лишь 250 000 человек. Впрочем, некоторые источники заявляют о большем количестве присутствовавших.

Какова бы ни была эта цифра в действительности, другие аналитики отмечают, что в субботнем «Марш женщин на Вашингтон» приняло участие гораздо больше людей. Это мероприятие, на котором выступили многие знаменитости, было проведено в знак протеста против прихода Трампа к власти.

Оценка Спайсера вызвала бурное возмущение и шквал пародий в соцсетях. «Сурок – самый точный предсказатель погоды в истории. И точка. #ФактыСпайсера», – написал один из комментаторов.

Советник Трампа Келлиэнн Конуэй в воскресенье заявила, что Спайсер озвучил «альтернативные факты» о количестве зрителей, но неоднократно уклонилась от ответа на вопрос, почему Трамп поручил своему пресс-секретарю давать неправильные оценки численности количества присутствовавших.