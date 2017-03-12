После импичмента экс-президент Южной Кореи извинилась перед сторонниками

Отстраненная от должности бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе в воскресенье извинилась перед своими сторонниками за то, что «не выполнила свои президентские обязанности».



Пак Кын Хе покинула резиденцию президента, Голубой дом, через два дня после того, как Конституционный суд вынес вердикт о ее смещении с должности в связи с коррупционным скандалом.



В воскресенье она приехала в свой частный дом в Сеуле, где сотни сторонников протестовали против ее отстранения.



Бывший президент не стала беседовать с журналистами, но ее пресс-секретарь зачитал обращение, в котором Пак Кын Хе вновь заявила о своей невиновности и поблагодарила своих сторонников.

«Хотя на это уйдет время, я верю, что правду, несомненно, узнают», – говорилось в обращении.



Конституционный суд в пятницу утвердил итоги голосования в парламенте и отстранил ее от должности, в связи с масштабным коррупционным скандалом и обвинениями в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

В соответствии с решением суда Пак Кын Хе теперь может быть подвергнута уголовному преследованию.



Новые президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней после решения суда. По сообщениям местных СМИ, они могут быть назначены на 9 мая.