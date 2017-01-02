Теракты в Сомали: погибли семь человек

По меньшей мере, 7 человек погибли, и 17 получили ранения второго января в результате теракта, осуществленного смертниками, приведшими в действие значительное количество взрывчатки в двух автомобилях вблизи международного аэропорта Могадишо. Об этом сообщили сомалийские официальные лица и сотрудники скорой помощи.



Террористическая группировка «Аль-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение. Это уже второй случай использования боевиками тактики подрыва одного автомобиля за другим – с тем, чтобы первый взрыв вызвал панику, а второй привел к максимальным потерям.

Первый из двух взрывов прогремел на контрольно-пропускном пункте сомалийских сил национальной безопасности приблизительно в середине дня по местному времени. Сразу же после него на большой скорости через пункт проехал второй автомобиль и взорвался у гостиницы Peace Hotel напротив аэропорта, сообщают местные жители.

Оба взрыва произошли возле одного из главных въездов в аэропорт – «Медины».