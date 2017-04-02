В Атлантическом океане пропал южнокорейский корабль

В пятницу один из членов экипажа Stella Daisy отправил сообщение, что судно, груженое железной рудой, накренилось и может затонуть
Крупное южнокорейское судно для перевозки руды, на борту которого находились 24 человека, пропало в южной части Атлантического океана. В последний раз оно выходило на связь с властями страны, находясь примерно в 2500 километрах от побережья Уругвая.
Официальное южнокорейское информагентство «Рёнхап» сообщило, что в последнем сообщении с корабля Stella Daisy весом 266 тысяч тонн, отправленном членом экипажа в пятницу, говорилось, что судно накренилось на левый борт и может затонуть.Корабль покинул один из портов в Бразилии 26 марта.
«Это чрезвычайная ситуация, – говорилось в сообщении. – Протечка воды через левый борт».
Позднее «Рёнхап» сообщило, что двух членов экипажа нашли на плаву и спасли. Однако другие спасательные шлюпки и плоты, обнаруженные в этом районе, были пусты.
МИД Южной Кореи сообщил, что обратился к Уругваю и Бразилии за помощью в проведениии поисково-спасательной операции и что к поискам подключились коммерческие суда, которые оказались в районе, откуда пропавший корабль последний раз выходил на связь.
Владельцем и оператором Stella Daisy является южнокорейская компания Polaris Shipping. Власти сообщили, что корабль перевозил железную руду из Бразилии в Китай, когда в пятницу подал сигнал бедствия.
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