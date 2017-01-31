Сенатский комитет, вероятно, одобрит кандидатуру Сешнса на пост министра юстиции

Кандидатура сенатора Джеффа Сешнса, выдвинутого президентом Трампом на пост министра юстиции США, будет, как ожидается, одобрена Юридическим комитетом Сената во вторник. Если Сешнс получит одобрение комитета, то вопрос о его назначении будет представлен на рассмотрение Сената в полном составе.

Ожидается, что в ходе слушаний демократы в комитете выразят несогласие с распоряжениями Трампа по иммиграции. У Сешнса – репутация политика, занимающего жесткую позицию по вопросам иммиграции, и ранее он консультировал президента по этой проблеме.

В понедельник президент Трамп отправил в отставку исполняющую обязанности генпрокурора Салли Йейтс после того, как она поставила под сомнение конституционность его запрета на въезд в страну для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением и отказалась исполнять его.

Отказ Йейтс имел в значительной степени символический характер, учитывая, что Сешнс, скорее всего, поддержит политику Трампа, если будет приведен к присяге.

Если Законодательный комитет Сената одобрит кандидатуру Сешнса во вторник, то она может быть одобрена Сенатом в полном составе в течение нескольких дней.