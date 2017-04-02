Фаворит президентских выборов в Сербии – политик, связанный с Россией

В Сербии в воскресенье проходят президентские выборы, которые станут проверкой для премьер-министра Александра Вучича на фоне растущего влияния России на Балканах.



Ожидается, что Вучич победит на выборах c большим отрывом, обойдя 10 оппозиционных кандидатов.



Бывший ультранационалист, начавший позиционировать себя как проевропейского политика, Вучич может потерпеть поражение, если ему не удастся одержать убедительной победы в первом туре.



47-летний премьер-министр Сербии должен получить более 50 процентов голосов на выборах в воскресенье, чтобы избежать второго тура, который в противном случае пройдет 16 апреля.



Среди основных соперников Вучича – адвокат-правозащитник и бывший омбудсмен Саша Янкович и бывший министр иностранных дел Вук Еремич.



Ожидается, что если Вучич победит, то он придаст должности президента, которая сейчас носит церемониальный характер, более важное значение.



Хотя Вучич заявляет, что хочет привести Сербию в Евросоюз, он также стремится к более тесным отношениям с Россией, давней союзницей Белграда.



Незадолго до выборов Вучич даже встретился с президентом России Владимиром Путиным, который, как сообщается, пообещал поставить Сербии боевые самолеты, танки и другую бронетехнику. Сообщения вызвали опасения по поводу возможной гонки вооружений в западной части Балкан, которую Россия считает частью сферы своего влияния.