Сенат: демократы против кандидата на пост министра образования

В понедельник демократы собрались в Сенате на 24-часовую акцию, запланированную в знак протеста против утверждения предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры Бетси Девос на пост министра образования. Эта акция – результат борьбы существующих в США противоположных мнений по вопросу о государственной поддержке образования.

Двое сенаторов-республиканцев присоединились к своим коллегам-демократам и собираются голосовать против Девос. Бетси Девос – состоятельная бизнесвуман, которая никогда не преподавала, но активно боролась за создание конкуренции за ресурсы между частными и государственными школами, дающей семьям возможность использовать государственные фонды при выборе школы (речь идет о ваучерах на обучение в частных школах).

Ожидается, что в результате назначенного на вторник голосования в Сенате голоса распределятся поровну, в случае чего вице-президенту Майку Пенсу придется вмешаться, чтобы утвердить кандидатуру Девос, что станет беспрецедентным событием в истории утверждения Сенатом номинированных президентом кандидатур.