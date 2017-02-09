Сешнс: США нужна иммиграционная система, базирующаяся на законе

В четверг сенатор Сешнс, утвержденный на пост министра юстиции, был приведен к присяге в Белом доме. В ходе церемонии Сешнс подчеркнул, что Соединенным Штатам необходима «иммиграционная система, базирующаяся на законе», которая будет служить интересам американского народа.

Президент США Дональд Трамп приветствовал утверждение Сешнса и поздравил его во время присяги, назвав нового генерального прокурора «безоговорочно смелым и решительным человеком».

«Он посвятил свою жизнь делу правосудия и глубоко верит в равенство людей перед законом и, что очень важно и для Джеффа, и для всех нас, в равенство перед Богом», – сказал Трамп.

В среду Сенат США утвердил Сешнса в должности главы министерства юстиции и генерального прокурора страны. Его утверждению предшествовало горячее обсуждение, во время которого произошла резкая конфронтация, в результате чего сенатор-демократ (Элизабет Уоррен) была лишена возможности продолжить свое выступление.

Кандидатуру Сешнса поддержали 52 сенатора, 47 проголосовали против. Таким образом республиканский сенатор из Алабамы, обладающий большим стажем и занимавший высокие посты в органах правопорядка, стал шестым предложенным администрацией Трампа министром, приступившим к исполнению своих обязанностей.