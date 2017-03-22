Кандидат на пост члена Верховного суда подчеркнул свою независимость от Трампа

Кандидату на пост судьи Верховного суда Нилу Горсачу предстоит, по меньшей мере, еще один день отвечать на вопросы сенаторов, прежде чем члены сенатского Юридического комитета проголосуют, выносить ли его кандидатуру на голосование в полном составе Сената.

Во вторник Горсач заверил сенаторов, что никто из администрации Трампа никогда не заставлял его давать обещания, как голосовать по тем или иным острым вопросам, которые будут рассматриваться в суде в предстоящие годы.

«Я не верю в проверки для судей, – сказал Горсач. – В процессе выдвижения на пост никто не брал с меня никаких обещаний насчет решений по каким-либо делам».

Перед этим Горсачу задавали множество вопросов о вызывающих острые дискуссии предвыборных обещаниях Трампа, в том числе возобновлении пыток для подозреваемых в терроризме, запрете на въезд в США для мусульман и назначении судей, которые будут голосовать за отмену решения Верховного суда от 1973 года, давшего женщинам право на аборт.

Отвечая на вопрос об обещании Трампа закрыть страну для мусульман, Горсач сказал: «Множество людей говорит множество глупостей. Я не буду говорить ничего, что дало бы кому-либо представление о том, какое решение я могу вынести по любому делу, вынесенному на рассмотрение Верховного суда».

Сенатор от обеих партий также попытались выяснить позицию Горсача по вопросу о пытках. Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил, может ли дело закончиться импичментом в отношении Трампа. Горсач ответил уклончиво, отметив лишь, что «никто не стоит выше закона».

Демократы считают Горсача сторонником корпораций, который будет выносить решения не в пользу рядовых американцев. В ходе слушаний ему напомнили о делах, когда он принимал сторону крупных компаний, а не их сотрудников. Горсач ответил, что за годы его карьеры было также и множество случаев, когда он принимал сторону «маленького человека».

Кандидаты на судебные посты, как либеральные, так и консервативные, как правило, уклоняются от ответов на вопросы о текущих делах во время слушаний по их кандидатурам. Так поступил и Горсач, отказавшись дать ответ на вопрос сенатора Файнстайн о праве на оружие.

В ходе слушаний Горсач неоднократно возвращался к фундаментальной концепции независимости судебной власти и разделения властей, а также к консервативной философии, согласно которой дело судей – применять написанные Конгрессом законы, а не пытаться руководить страной из зала суда.