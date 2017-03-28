Сенат США поддержал вступление Черногории в НАТО

Сенат США готов поддержать заявку Черногории на вступление в НАТО. При этом многие законодатели рассматривают это решение, как еще один шаг в продолжающемся противостоянии между странами Запада и Россией.

«Это не просто прием (в члены Альянса) или отказ в приеме небольшой страны с населением всего лишь в 650 тысяч человек, – сказал глава сенатского Комитета по делам вооруженных сил сенатор Джон Маккейн. – Это дополнительная проверка – готовы ли мы и дальше противостоять Владимиру Путину».

«Черногория пытается сделать сейчас именно то, что так ненавидит Путин, – подчеркивает сенатор-республиканец Линдси Грэм. – Демократические страны, объединяющиеся в союзы, являются для него настоящим кошмаром».

«Вступление Черногории в НАТО укрепит нашу безопасность, усилит Альянс и еще раз продемонстрирует нашу решимость России», – убежден сенатор-демократ Бен Кардин, представляющий сенатский Комитет по международным делам.

Соединенные Штаты является одной из трех стран-членов НАТО, которые должны формально поддержать заявку балканского государства на вступление в Альянс, созданный в 1949 году для защиты от Советского Союза.

В понедельник подавляющее большинство членов Сената поддержали вынесение заявки на голосование всем составом верхней палаты, так что процедура ратификации может пройти в ближайшее время. Против выступили всего двое сенаторов, включая республиканца Рэнда Пола, считающего, что после вступления Черногории в Альянс США будет вынуждено гарантировать безопасность этого государства, почти ничего не получая взамен.