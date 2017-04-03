Сенат готовится к голосованиям по кандидатуре судьи Нила Горсача

Сенату США на этой неделе предстоят важные голосования по кандидатуре на пост судьи Верховного суда Нила Горсача, которого выдвинул президент Дональд Трамп.

Все больше демократов высказывают возражения против кандидатуры 49-летнего консерватора, однако лидер сенатского большинства Митч Макконнелл пообещал, что Горсач так или иначе будет утвержден на пост в ближайшие дни. Вакансия в Верховном суде возникла больше года назад в связи со смертью судьи Антонина Скалиа, убежденного консерватора, который проработал в Верховном суде тридцать лет.

Как ожидается, в понедельник сенатский комитет одобрит кандидатуру Горсача и вынесет ее на рассмотрение в полном составе Сената, где ее поддерживают все 52 республиканца и трое демократов. Однако обсуждение в Сенате может вылиться в ожесточенную межпартийную борьбу, которая может навсегда изменить механизм работы палаты и еще больше обострить отношения между республиканцами и демократами.

«Кандидатура Нила Горсача будет утверждена на этой неделе, – сказал Макконнелл в воскресном интервью NBC News. – Как именно это произойдет, будет зависеть от того, как поведут себя наши друзья-демократы».

Республиканцы составляют большинство и обладают достаточным количеством голосов, чтобы кандидатура Горсача была одобрена в юридическом комитете, даже если демократы, как ожидается, выступят против. Дальнейшее развитие событий вызывает множество вопросов.

В последние несколько дней против Горсача выступили еще четверо сенаторов-демократов: Клэр Маккаскилл, Ричард Блюменталь, Брайан Шатц и Джон Тестер.

Демократы заявили, что готовы прибегнуть к процедуре «филибастера», при которой для утверждения кандидатуры судьи потребуется 60 из 100 голосов в Сенате.

Республиканцы контролируют Сенат, занимая 52 места из 100, однако, если демократам удастся набрать 41 голос, им удастся провести «филибастер». На данный момент в поддержку этого шага высказались 37 демократов, еще несколько человек пока не объявили, намерены ли они поддержать Горсача.

Если демократам удастся набрать достаточно голосов, чтобы заблокировать утверждение его кандидатуры в ближайшие дни, республиканцы, как ожидается, попытаются в одностороннем порядке изменить давние сенатские правила, чтобы кандидатуру можно было утвердить простым большинством голосов.