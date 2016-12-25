Российский военный самолет разбился у побережья Черного моря

Министерство обороны России сообщило, что военный самолет, на борту которого находились 92 человека, включая артистов популярного военного ансамбля, потерпел крушение над Черным морем вскоре после вылета из Сочи.

Официальные лица сообщают, что обломки самолета и некоторые тела были обнаружены у российского побережья. Основная часть фюзеляжа была обнаружена в полутора километрах от побережья на глубине около 70 метров.

Самолет Ту-154 исчез с радаров через несколько минут после вылета из Сочи в 5:40 утра по московскому времени. Самолет направлялся на военно-воздушную базу в Сирии.

Пока не высказывается никаких предположений о причине аварии. По словам официальных лиц, пилоты не подавали сигналов бедствия.

Поисковая операция продолжается. Власти утверждают, что шансов на то, что кто-то из людей на борту жив, нет.

Как сообщили в минобороны, спроектированный в Советском Союзе самолет с тремя двигателями совершал обычный полет на российскую авиабазу в районе сирийского города Латакия.

На борту самолета находились российские военнослужащие, а также более 60 артистов ансамбля имени Александрова, официального военного музыкального коллектива. Артисты летели в Сирию, чтобы принять участие в новогодних торжествах на базе, сообщило министерство.

Кроме того, на борту находилась Елизавета Глинка, российский врач, известный своей благотворительной деятельностью. Она везла в Сирию медикаменты.

На борту самолета также находились девять журналистов. Всего в самолете было 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Президент России Владимир Путин объявил понедельник днем национального траура.

«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших», – заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским информагентствам, что президент РФ был проинформирован о ситуации и проводимой поисковой операции.

«Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех на борту Ту-154, и с русским народом», – заявил в связи с трагедией посол США в России Джон Теффт.

Как сообщает Радио Свобода, соболезнования России выразили также представители Германии, Франции, Чехии, Италии и Турции, а также Молдовы, Казахстана, Армении, Азербайджана и Беларуси.

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования в послании Путину, в котором заявил, что катастрофа не повлияет на войну, которую его правительство, при поддержке России, ведет с вооруженной оппозицией. «Наши молитвы с вами. Мы вместе в горести и радости», – говорится в послании Асада.