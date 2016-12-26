Крушение ТУ-154 над Черным морем: новые данные

Российские официальные лица заявили в понедельник 26 декабря, что версия теракта, скорее всего, не принадлежит к числу наиболее вероятных объяснений крушения пассажирского самолета Минобороны над Черным морем, в результате которого, по-видимому, погибли все 92 человека, находившиеся на борту.

«Версия о теракте далеко не в первых рядах», – так прокомментировал ход расследования пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что авиакатастрофа, вероятно, была вызвана ошибкой пилота или техническим сбоем.

Самолет не подал сигнала бедствия, и, по словам представителя военного ведомства РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, рейсом управлял «первоклассный пилот».

Несмотря на то что терроризм не входит в число возможных причин гибели самолета, Следственный комитет России начал уголовное расследование по факту аварии.

Напомним, что самолет ТУ-154 упал в Черное море через две минуты после взлета в аэропорту Сочи. Погибли все восемь членов экипажа и 84 пассажира – в том числе 68 артистов ансамбля имени Александрова.

Российские телепрограммы показали участников траурной церемонии на Графской пристани Севастополя, возлагающих венки, зажигающих свечи и бросающих цветы в воды Черного моря.

Среди тех, кто отдает последний долг погибшим, – бывший артист Ансамбля имени Александрова Владимир Кузнецов. Он рассказывает, что знал весь коллектив. По его словам, он до сих пор не может осознать реальность случившегося.

Российское телевидение отменило развлекательные программы – вместо них показывают черно-белые фотографии погибших.

Минобороны России сообщило, что спасатели, число которых превышает 3 тысячи, на 32 судах, включая более ста водолазов, продолжают поиски выживших. Операция продолжается при поддержке вертолетов, беспилотников и подводных аппаратов.

В ночь на понедельник на месте крушения были включены мощные прожекторы. К вечеру воскресенья 25 декабря из воды были извлечены 11 тел.

В телеобращении к стране президент России Владимир Путин объявил понедельник днем национального траура. Он подчеркнул, что правительство приложит все усилия для расследования катастрофы.

«Мы проведем тщательное расследование причин и сделаем все, чтобы поддержать семьи погибших», – заявил российский лидер.

Самолет летел на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где Хор имени Александрова должен был выступить на новогоднем концерте для российских военных.

Среди пассажиров находилась врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она занималась благотворительной деятельностью, в том числе в зонах боевых действий в Сирии и Украине. Глинка везла медикаменты для больницы в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад присоединился к мировым лидерам, выразившим России соболезнования. Асад заявил, что известие о крушении вызвало «глубокую скорбь и печаль».

Посольство США в Москве в «Твиттере» выразило свои соболезнования в день катастрофы: «В наших мыслях и молитвах мы – с близкими пассажиров и экипажа Ту-154, который потерпел крушение сегодня, и с российским народом».