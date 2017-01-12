Специалисты по России скептически отнеслись к сообщению о компромате на Трампа

Специалисты по России – политологи и эксперты по вопросам безопасности – в среду скептически отозвались о сообщениях о том, что российская разведка собирала компрометирующие материалы об избранном президенте США Дональде Трампе.

«Это действительно во многом кажется весьма экстраординарным. И, честно, говоря, трудно относиться к этим сообщениям с полным доверием, – отмечает старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. – Не столько потому, что некоторые из обвинений могут быть ложными, сколько из-за того, что один человек мог собрать весь этот материал».

Информация о собранном компромате, которая остается неподтвержденной, была предположительно собрана бывшим сотрудником британской разведки, работающим на частную компанию. Как сообщается, он передал ее американским разведслужбам, а они в свою очередь – Трампу и президенту Обаме.

По данным СМИ, среди этих материалов – секс-видео, снятое скрытой камерой в номере московского отеля, где Трамп останавливался в 2013 году, а также данные о контактах между советниками Трампа и российскими властями. Трамп отрицает существование подобного видео и немедленно отверг утверждения о том, что Россия может использовать против него какой-либо компромат.

Реакция России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду назвал обвинения «вымыслом» и попыткой нанести ущерб двусторонним отношениям, заявив, что Россия не занимается сбором компромата на кого-либо.

«Таковы правила игры, – отмечает Галеотти. – Собираете все, что можно – в надежде, что пригодится, а потом отрицаете все что можно, когда – и если – это всплывает».

«Первый канал» назвал обвинения попыткой американских СМИ, симпатизирующих демократам, осложнить жизнь избранного президента Трампа. Российские власти и государственные СМИ демонизируют уходящую администрацию Обамы и выражают надежду, что при Трампе отношения с США наладятся.

На московских улицах горожане высказываются в том же ключе. Это неправда, считает 25-летний менеджер по импорту-экспорту Денис. По его словам, он поддерживает официальную версию Кремля, заявляя, что «нам» это не нужно. Нам нужны нормальные отношения между нашими странами, убежден собеседник «Голоса Америки».

По словам 29-летнего инженера по имени Тахир, речь идет о попытке провокации, цели которой непонятны.

Российский политический аналитик Евгений Минченко полагает, что происходящее основано скорее на политической конъюнктуре, чем на фактах. Это не очень хорошо для демократии в США, считает Минченко, отмечая в то же время гибкость американской политической системы. Я верю в демократию в США и считаю, что она может с этим справиться, заявляет политолог.

Некоторые из обвинений, попавшие в СМИ за несколько часов до первой после избрания пресс-конференции Трампа, уже несколько месяцев циркулировали в качестве слухов. Решение разведки передать информацию Трампу всего за несколько дней до инаугурации вызвало вопросы о том, не могло ли это быть сделано в отместку за пренебрежительные высказывания избранного президента об американских разведслужбах.