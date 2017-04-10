Тиллерсон проведет переговоры в Москве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду отправится в Москву на переговоры с российскими властями на фоне обострения напряженности между двумя странами из-за авиаударов в Сирии.

Тиллерсон заявил, что Москва либо проявила некомпетентность, либо была причастна к химической атаке, которую предположительно нанесли по мирному населению силы сирийского президента Башара Асада. Россия назвала реакцию США - ракетный удар по сирийской авиабазе - незаконным актом агрессии с негативными последствиями.

В преддверии своего визита в Россию Тиллерсон, приехавший в Италию на переговоры с коллегами из стран «Большой семерки», посетил церемонию в память о нацистской расправе над мирными жителями в 1944 году. «Мы вспоминаем события 12 августа 1944 года в Санта-Анне. И мы вновь посвящаем себя тому, чтобы привлекать к ответственности всех, кто совершает преступления в отношении ни в чем не повинных людей по всему миру», – сказал он.

Комментарий прозвучал всего через несколько дней после того, как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда в прошлый вторник предположительно была произведена газовая атака, в результате которой погибли около 100 сирийских граждан.

Глава американской дипломатии раскритиковал Россию за то, что она не предотвратила эту атаку, и призвал Кремль пересмотреть отношение к сирийскому президенту Башару Асаду. Впрочем, по мнению аналитиков, этот призыв, скорее всего, будет отклонен.

«Сейчас, после американского удара, Москве было бы крайне сложно изменить свою позицию в отношении Асада. Потому что любое изменение может быть воспринято как решение, принятое под давлением США», – отмечает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Официальная российская позиция состоит в том, что решать, кто будет главным в Сирии, должны сами сирийцы», – говорит заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Кременюк. – «Это дело сирийского народа – избирать своего лидера, будь то Асад или кто-то еще».

Дамаск и Москва отрицают применение химоружия. Российское министерство обороны утверждает, что ядовитый газ находился в руках повстанцев и попал в воздух при бомбардировке их склада. Россия также обвинила США в незаконной агрессии в связи с ракетным ударом по Сирии.

Россия прекратила сотрудничество с США в сфере воздушной безопасности, а совместный командный центр Москвы, Тегерана и Дамаска пригрозил ответными ударами в ответ на новые удары США.

«Вполне вероятно, что самолеты и ракеты США или коалиции в Сирии подвергнутся атаке со стороны российских, а возможно, и сирийских или иранских систем противовоздушной обороны или истребителей», – считает Кременюк. – «И это очень опасный поворот событий».

Несмотря на напряженность, Тиллерсон, в отличие от своего британского коллеги, не отменил визит Москву, что некоторые считают хорошим знаком в плане предотвращения российско-американского конфликта.

«Думаю, очевидно, что начальная позиция для этих переговоров не очень удачная», – отмечает Кортунов. – «С обеих сторон высок уровень недоверия. И я уверен, что эти эмоции будут весьма заметны в ходе предстоящих встреч».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил намеченный на 10 апреля визит в Москву после химической атаки. Джонсон и Тиллерсон в понедельник встретились в Италии в преддверии саммита «Большой семерки».

Даже если большого прогресса по Сирии достичь не удастся, аналитики полагают, что Тиллерсону и российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову будет что обсудить.

«Сирия – не единственный пункт на повестке дня», – отмечает Кременюк. – «К примеру, Корейский полуостров, Южно-Китайское море, так называемое «Исламское государство», международный терроризм, Украина и так далее».

По мнению аналитиков, визит Тиллерсона в Москву может задать тон для дальнейшего развития американо-российских отношений.