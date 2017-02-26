В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова, прошедший в центре Москвы, по данным оппозиционных активистов, собрал несколько десятков тысяч участников. В частности, как сообщил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» оппозиционный политик Владимир Рыжков, почтить память Немцова и поддержать политические лозунги марша пришли 30 тысяч человек. В то же время сотрудники полиции заявили, что в марше участвовали пять тысяч граждан.

Участники шествия несли российские флаги и плакаты с высказываниями Немцова, одним из которых был лозунг: «Россия будет свободной».

Как сообщил корреспондент Русской службы «Голоса Америки» с места событий, перед началом марша на председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова было совершено нападение: человек, выпрыгнувший из толпы рядом с Касьяновым, облил лицо политика зеленкой. Нападавшего задержали участники марша и передали полиции. Лидер ПАРНАСА не стал покидать марш и прошел во главе колонны от начала до конца шествия.

Отдельной колонной внутри марша прошли крымско-татарские активисты, приехавшие на мероприятие в Москву из Крыма. Протестная колонна крымских татар двигалась по улицам Москвы впервые с момента аннексии Крыма Россией. Вместе с крымскими татарами, шедшими под лозунгом «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!» и крымско-татарскими флагами, шли адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов, защищающие крымско-татарских активистов, арестованных в Крыму.

Напомним, что Борис Немцов был убит вблизи Кремля два года назад.

Немцов был резким критиком российского президента Владимира Путина. Оппозиция возлагает ответственность за его убийство на российские власти.

Кремль отрицает свою причастность к убийству Немцова.

В октябре прошлого года начался судебный процесс над пятью подозреваемыми – все они являются этническими чеченцами.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство провокацией и пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы виновные понесли наказание.