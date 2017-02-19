Кампания дезинформации: как Россия пытается подорвать единство НАТО

Многочисленные сообщения, обвиняющие немецких военнослужащих, расквартированных в Литве, в попытке изнасилования местной жительницы, официальные лица НАТО уже охарактеризовали как попытку России подорвать доверие общественности к альянсу.

В электронных сообщениях, полученных новостными ресурсами в Литве 14 февраля, говорилось об изнасиловании несовершеннолетней девочки группой солдат из Германии. Обвинения были оперативно опровергнуты литовской полицией, пытающейся отследить IP-адреса, с которых шла рассылка. Тем не менее о якобы произошедшем инциденте сообщили сразу несколько вебсайтов.

«Насколько нам известно, литовская полиция провела собственное расследование, и пришла к выводу, что в этом деле нет ни потерпевшей, ни возможных свидетелей, ни каких-либо преступников», – заявил представитель министерства обороны Германии.

Этот инцидент напомнил наблюдателям историю о якобы изнасилованной в Берлине арабскими мигрантами 13-летней девочке Лизе из России. Позже выяснилось, что сама девочка полностью выдумала эту историю, пытаясь скрыть от родителей то, что она провела ночь у своего друга. Но тогда о придуманном преступлении первыми сообщили российские средства массовой информации, постаравшиеся максимально раздуть мифический случай.

Официальные лица в НАТО не раз заявляли, что ключевая роль Берлина в попытках урегулирования украинского кризиса сделали Германию основной мишенью кампании дезинформации, организованной Кремлем.

В прошлом году руководство НАТО сообщило о появлении целой серии подобных фальшивых сообщений, с помощью которых Москва попыталась провести кампанию по подрыву доверия между США и их европейскими союзниками.

В декабре 2016 года глава британской разведывательной службы МИ-6 Алекс Юнгер публично заявил о том, что Россия ведет «гибридную войну» против стран Запада.

В октябре прошлого года главы нескольких спецслужб в США официально обвинили Кремль в организации хакерских атак, взломе сервером Национального комитета демократической партии и хищении личной переписки сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В июле 2016 года высокопоставленный сотрудник Еврокомиссии сообщил, что мишенями российской пропаганды стали почти все европейские страны. При этом, ведя информационную кампанию, Кремль использует различные приемы и инструменты. В странах Балтии, например, для этого используются телеканалы РФ, пользующиеся популярностью у русскоязычного населения этих стран. В таких странах Центральной Европы, как Польша, Венгрия и Чехия, провокационные сообщения появляются на сотнях специально созданных интернет-ресурсах. В скандинавских странах для этого используются комментарии, которые оставляет на социальных сайтах целая армия кибертроллей.

По мнению издаваемого Североатлантическим альянсом журнала NATO Review, в последнее время эта кампания набирает обороты, и сейчас в нее вовлечены не только российские средства массовой информации, но и некоторые исследовательские центры, популистские движения, крайне правые и левые партии.

Сразу же после появления истории о якобы изнасилованной немецкими солдатами литовской девочке, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе о том, что это далеко не первая попытка Кремля организовать пропагандистскую кампанию в одной из стран НАТО.

В январе этого влиятельный шведский Институт международных отношений выпустил доклад, в котором обвинил Россию в распространении фальшивых новостей и поддельных документов, обнародование которых должно было помешать вступлению Швеции в НАТО.

Исследователи назвали, как минимум, 26 случаев, произошедших с 2014 года до середины 2016-го, когда сфабрикованные в Москве новостные сообщения были неожиданно подхвачены шведскими СМИ.

В минувший понедельник советник французского политика Эммануэля Макрона сообщил, что этот претендент на президентский пост стал мишенью многочисленных кибератак. По словам Ричарда Ферранда, генерального секретаря политической партии «En Marche!», к которой принадлежит Макрон, в кампании распространения фальшивок активно участвуют российское государственное информационного агентства «Спутник» и телеканала RT.