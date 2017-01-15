Практика «компромата» процветает в сегодняшней России

Благодаря политическому водовороту вокруг попавших в прессу и ничем не подтвержденных обвинений, согласно которым Кремль якобы обладает компрометирующей информацией на избранного президента США Дональда Трампа, в мировой лексикон вошло еще одно слово: kompromat.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает компроматом на Трампа, и назвал эти обвинения бульварным чтивом.

По словам Пескова, Кремль не занимается сбором компрометирующих материалов.

Насколько достоверны слова Пескова, можно лишь догадываться, но его заявление о непричастности российской стороны к сбору провокационной информации привело к тому, что индикаторы фактических неточностей тут же начали зашкаливать.

По мнению бывшего депутата Государственной думы Геннадия Гудкова, Песков, мягко говоря, говорит неправду. Бывший сотрудник ФСБ Гудков заявил об этом в интервью «Голосу Америки».

По словам Гудкова, Кремль собирает компрометирующие материалы любого рода на своих политических противников, и это является частью политики правительства. Ведется регулярное наблюдение, взламывается электронная почта, ведется мониторинг и прослушивание. В конечном итоге, говорит Гудков, все эти материалы оказываются в СМИ и используются в пропагандистских целях.

Корни компромата

Конечно же, правительства всех стран собирают разведданные, включая дискредитирующую информацию о своих соперниках – реальных или потенциальных.

Однако сбор «компромата» является укоренившейся российской практикой, которая процветала в Советском Союзе.

В СССР КГБ часто пользовался компроматом, чтобы шантажировать иностранных дипломатов, требуя от них предоставления информации или шпионской деятельности. Секс, компрометирующие фотографии и так называемые «медовые ловушки» с участием агентов использовались довольно часто и используются до сих пор.

Однако в постсоветской России компромат проник и во внутриполитическую жизнь. Его стали использовать для улаживания конфликтов в сфере бизнеса и уничтожения политических оппонентов. Само слово стало общеупотребительным.

Юморист и журналист Виктор Шендерович говорит, что впервые услышал о «компромате» в девяностых. Он говорит, что слово появилось вместе со свободной прессой и журналистами, которые стали выставлять себя на продажу.

Идея сбора компромата как распространенной практики в постсоветской России была положена в основу рассказа Шендеровича «Черный и серый PR», написанного в 2002 году. В нем некий представитель фирмы «Репутация» предлагает клиентам организацию компромата на конкурентов на заказ.

«Полное моpальное уничтожение конкуpента. Создание темной биогpафии со свидетельствами и документами» – вот часть «услуг», которые предлагает «Репутация», – говорит персонаж рассказа. «Можно сделать так, чтобы никаких дpугих новостей в этот день вообще не было», – продолжает он, уточняя, что это будет стоить в два раза дороже.

Интерпретация Шендеровича выглядит довольно забавно и, кроме того, она недалека от истины.

Дело Скуратова

За несколько лет до публикации рассказа Шендеровича, в 1999 году, россияне включили телевизоры, чтобы посмотреть вечерние выпуски новостей, и увидели нечеткие записи с камер наблюдения, которые якобы зафиксировали развлечения генерального прокурора РФ Юрия Скуратова в сауне с проститутками.

Было это правдой или нет, но вызывало подозрения время, выбранное для появления этой видеозаписи. Скуратов тогда был одной из ведущих фигур в расследовании коррупции в администрации президента РФ Бориса Ельцина.

Скуратов до сих пор отрицает, что человеком на видео был он. Но тогда глава ФСБ Владимир Путин публично заявил, что запись была подлинной.

В связи со скандалом Скуратов был вскоре уволен, а материалы расследования – положены на полку.

Действия Путина в этой ситуации не ускользнули от внимания Ельцина. Через несколько месяцев бывший офицер КГБ был назначен премьер-министром. Вскоре после этого Ельцин подал в отставку, а Путин начал исполнять обязанности президента.

Однако, по мнению Гудкова, дело Скуратова стало переломным моментом, признаком того, что практика компромата адаптировалась к медийной эпохе.

По словам Гудкова, компрометирующий материал сексуального характера собирался и в советский период, но не использовался столь неприкрытым образом. В случае со Скуратовым, отмечает он, все это увидели 90 миллионов человек.

Компромат сегодня

Достаточно взглянуть на прошедшие в России парламентские выборы, чтобы увидеть, что эта практика здравствует и поныне, при Путине.

Хотя Кремль пообещал возбужденным избирателям провести открытые и конкурентные выборы, компромату вновь нашлось место.

На этот раз прокремлевский телеканал НТВ нашел эксклюзивный материал –видеозаписи интимных встреч Михаила Касьянова, ранее занимавшего пост премьер-министра при Путине, с соратницей по оппозиционной партии ПАРНАС.

Скандал, представляющий общественный интерес? Возможно. Но следует отметить, что видео было сделано в собственной спальне Касьянова. Мало кто сомневается, что ответственность за это лежит на российских спецслужбах.

Секс-скандал расколол оппозицию, которая и без того испытывала проблемы. Со скомпрометированным Касьяновым во главе списка ПАРНАС провалился на выборах под триумф прокремлевских партий.

Другие оппоненты Кремля также сталкивались с подобными ловушками.

Несколько оппозиционных журналистов, включая Шендеровича, попались в «медовые ловушки», когда их встречи с нанятыми властями проститутками были записаны на видео. Оппозиционные политики регулярно сталкиваются с тем, что их электронная почта, телефонные звонки и записи личных встреч, зафиксированные камерами наблюдения, «утекали» в государственные СМИ.

Российский «компромат» явно перебрался из спален на более опасные территории.

Шендерович заявил «Голосу Америки», что он и другие журналисты получали неоднократные угрозы после того, как государственные СМИ развернули против них грязные кампании в связи с критикой российской аннексии Крыма в 2014 году.

По словам Шендеровича, ему приходится регулярно менять места проживания, и даже выгуливать собаку он вынужден в разных местах.

Он также указывает на убийство лидера оппозиции Бориса Немцова в центре Москвы, как на свидетельство того, что за грязными тактическими методами, которые поддерживает государство, скрывается насилие. И это доказывает, что компромат может убивать.

Шендерович считает, что «компромат» стал символом путинской России – так же, как «спутник» символизировал оптимизм советской космической эпохи, а «перестройка» – демократические реформы советского лидера Михаила Горбачева.

А теперь новым подарком России миру стало слово «компромат», констатирует Шендерович.