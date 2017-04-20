Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией

Верховный суд РФ в четверг признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и распорядился конфисковать все ее имущество в пользу государства.

Судья Верховного суда Юрий Иваненко провозгласил «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией и на основании этого распорядился «обратить в доход государства» все ее имущество и запретить ее деятельность.

С соответствующим иском в суд обратилось министерство юстиции. «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Организация, во всем мире наиболее известная своей методикой обхода домов и распространения религиозной литературы, в России насчитывает 175 000 последователей и 395 филиалов.

«Свидетели Иеговы» зарегистрировались в России в качестве религиозной организации в 1991 году и затем, повторно, в 1999 году, однако российские власти неоднократно предъявляли претензии к организации в рамках масштабной кампании по ограничению права на свободу вероисповедания.

В 2006 году в российском законодательстве была изменена трактовка понятия «экстремизм»: теперь в число критериев не входят насилие или ненависть, но входит формулировка о разжигании «религиозной розни».

Два года назад российские власти заблокировали международный сайт «Свидетелей Иеговы» из-за обвинений в экстремизме, а в прошлом году под запрет подпали распространяемые организацией издания Библии.

Несколько изданных «Свидетелями Иеговы» материалов также попали в список запрещенной экстремистской литературы. Прокуратура настаивала, что организация приводит к разрушению семей, разжигает ненависть и создает угрозу для жизни, что сами «Свидетели Иеговы» называют ложной характеристикой.

В 2010 году Европейский суд по правам человека признал незаконным прошлое постановление российского суда против организации.

У «Свидетелей Иеговы» насчитывается более 8 миллионов последователей во всем мире. В ряде ключевых аспектов эта организация отходит от того понимания христианской традиции, которого придерживаются католическая, православная и многие протестантские церкви.

«Свидетели Иеговы» не отмечают Рождество, Пасху, дни рождения и другие праздники, которые они считают пережитками язычества, несовместимыми с христианством. Они также не признают военную службу и переливание крови.

Правозащитная организация Human Rights Watch в четверг опубликовала заявление, в котором осудила решение российского Верховного суда.

«Постановление Верховного суда о закрытии "Свидетелей Иеговы" в России – ужасный удар по свободе вероисповедания и собраний в России, – заявила заместитель директора организации по странам Европы и Центральной Азии Рейчел Денбер. – Теперь "Свидетели Иеговы" в России оказались перед душераздирающим выбором: или отказаться от своей веры, или подвергнуться наказанию».