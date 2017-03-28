Москва и Тегеран подтвердили готовность к сотрудничеству по Сирии

В ходе визита в Москву президент Ирана Хасан Рухани подписал ряд двусторонних соглашений с президентом России Владимиром Путиным.

Собеседники подтвердили свою приверженность к установлению мира в Сирии, где и Иран, и Россия поддерживают президента Башара Асада, а также развитие двустороннего экономического сотрудничества в сферах энергетики и промышленности.

В телевизионном обращении по итогам встречи Путин отметил, что двусторонний товарооборот в 2016-м году увеличился на 70%.

«Это по-настоящему хороший результат, принимая во внимание, что добиться его удалось в условиях нестабильной глобальной конъюнктуры и сохраняющейся волатильности на сырьевых и валютных рынках», – заявил президент РФ.

В совместном заявлении президенты Ирана и России вновь подтвердили приверженность установлению мира в Сирии, назвав сотрудничество России, Ирана и Турции в трехстороннем формате по проведению переговоров между воюющими в Сирии сторонами «важным шагом на пути к успеху женевских переговоров под эгидой ООН».

Несмотря на то, что Москва и Тегеран поддерживают Асада, позиции двух стран по вопросу об участии Турции в разрешении сирийского конфликта расходятся. В то время, как Москва рассматривает Анкару в качестве партнера в разрешении сирийского конфликта, Тегеран занимает более осторожную позицию, особенно в связи с тем, что Москва и Анкара не привлекали Иран к участию в саммите в декабре, в результате которого было достигнуто соглашение о перемирии.