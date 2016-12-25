Ансамбль имени Александрова потерял лучших солистов

В воскресенье к зданию ансамбля имени Александрова в Москве приходили люди, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы, в результате которой погибли 94 человека, включая 60 членов музыкального коллектива, также известного, как хор Красной армии.

Официальный хор российских вооруженных сил летел на авиабазу в Сирии, чтобы принять участие в новогодних торжествах для военнослужащих.

Дирижер и директор Ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Виктор Елисеев заявил, что потрясен катастрофой, в которой погибли его коллеги из ансамбля Александрова.

Хор был основан известным композитором Александром Александровым в 1929 году. Коллектив, история которого уходит корнями в советскую эпоху, сегодня состоит из оркестра, танцевального ансамбля и хора.

Газета The New York Times приводит слова внука Александрова Евгения, сказавшего представителям российских СМИ, что в авиакатастрофе погибли лучшие артисты ансамбля.

По словам Евгения Александрова, катастрофа унесла жизни лучших солистов. Он опасается, что теперь коллектив может распасться.

Руководитель хора российской Национальной гвардии Виктор Елисеев заявил, что в результате авиакатастрофы погибло большинство исполнителей хора.

Хор Национальной гвардии – один из двух российских оркестров, которым разрешено называться «Хором Красной армии», отмечает The New York Times.

Согласно официальному сайту хора, Елисеев дирижировал, по меньшей мере, в ходе 7 тысяч выступлений в более чем 50 странах; эти выступления посмотрели 20 миллионов человек. Хор выступал в известных концертных залах Китая, Японии, Кореи, Австралии, Германии и Франции.

В ансамбль входят 400 артистов, включая музыкантов, певцов и танцоров, из которых 50 получили звание Заслуженного артиста России, говорится на сайте.

По словам Елисеева, все члены хора Национальной гвардии выражают сочувствие семьям членов ансамбля Александрова, родным всех погибших в результате этой трагедии.

В 2014 году хор исполнил композицию Get Lucky французской электронной группы Daft Punk на Олимпиаде в Сочи. Песня стала интернет-хитом. В том же году хор записал кавер-версию песни Happу американского исполнителя Фаррела Уильямса.

В Риме хор выступал перед папой римским Иоанном Павлом II. Выступал он и на церемониях инаугурации российских президентов Бориса Ельцина и Владимира Путина.

Каждый год хор принимает участие в официальном параде в День Победы 9 мая.

Коллектив записал три музыкальных видео и принимал участие не менее, чем в 20 телепрограммах, выходивших в прайм-тайм.

Елисеев назвал погибших певцов своими коллегами и охарактеризовал хор как военный художественный коллектив огромного значения.

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Официальные лица сообщают, что обломки самолета и некоторые тела были обнаружены у российского побережья. Основная часть фюзеляжа была обнаружена в полутора километрах от побережья на глубине около 70 метров.

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