Российская полиция задержала трех человек по делу о теракте в метро

Российская полиция в четверг задержала трех человек в связи с терактом в санкт-петербургском метро, который произошел в понедельник.

По словам полиции, подозреваемые родом из того же региона Центральной Азии, что и подозреваемый в совершении теракта Акбарджон Джалилов. В квартире на окраине Санкт-Петербурга, где проживают трое подозреваемых, было найдено и обезврежено взрывное устройство.

Следственный комитет РФ заявил, что правоохранительные органы нашли в квартире и другие улики, которые могут помочь доказать вину трех подозреваемых.

По данным агентства Reuters, найденное в квартире взрывное устройство похоже на то, что было обнаружено в понедельник в метро.

Накануне в Санкт-Петербурге были задержаны еще восемь мужчин из Ценьральной Азии, подозреваемые в вербовке людей в «Исламское государство» и другие экстремистские группировки.

Страны Центральной Азии являются одной из главных вербовочных площадок для экстремистских группировок. Предполагается, что тысячи выходцев из этого региона сражаются на стороне ИГ в Ираке и Сирии.

По словам властей, пока никаких указаний на причастность предполагаемых вербовщиков к теракту в метро не обнаружено.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли 14 человек, включая смертника, и пострадали еще более 50.