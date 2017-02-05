В Румынии отменен указ о декриминализации должностных преступлений

В воскресенье в Румынии был официально отменен указ о декриминализации некоторых видов должностных преступлений, вызвавший самые масштабные протесты в столице страны после 1989 года.

Премьер-министр страны Сорин Гриндяну в субботу вечером объявил, что проведет совещание об официальной отмене постановления.

«Завтра мы проведем заседание кабинета министров, чтобы отменить этот указ, – заявил Гриндяну в субботнем телеобращении. – Я не хочу делить Румынию. Она не должна разделяться на два лагеря».

Решение было принято в ответ на протесты в стране, ставшие самыми массовыми с момента падения режима диктатора Николае Чаушеску в 1989 году. После того, как в среду было объявлено о принятии указа, на улицы вышло более 140 000 человек. Ранее на этой неделе премьер-министр заявил, что не будет отменять указ.

Однако протесты продолжились и в воскресенье: тысячи людей пять дней подряд выходили на улицы, требуя от правительства активной борьбы с коррупцией.

Один из самых активных защитников указа, лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня, против которого выдвинуты обвинения в коррупции, заверил демонстрантов, что указ не приведет к освобождению коррупционеров от ответственности.

В соответствии с указом были декриминализованы коррупционные преступления, нанесшие государственной казне ущерб на сумму менее 47 800 долларов. Противники указа выражали опасения, что это позволит коррумпированным политикам избежать наказания и будет провоцировать должностные преступления.