Отставные американские генералы призвали сохранить программы в сфере дипломатии и международной помощи

Более 120 отставных генералов и адмиралов США призвали Конгресс не урезать финансирование дипломатии и программ международной помощи – двух функций правительства, которые могут подвергнуться сокращениям в первом проекте бюджета президента Дональда Трампа.

Как ожидается, представляя свои бюджетные предложения Конгрессу во вторник, Трамп призовет увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов, компенсировав это за счет сокращения внутренних расходов, в особенности финансирования Госдепартамента и Агентства по охране окружающей среды.

В понедельник отставные высшие офицеры обратились с письмом к лидерам Республиканской и Демократической партий в Конгрессе, в котором написали, что «улучшение и укрепление дипломатических программ и программ развития наряду с обороной играют ключевую роль в обеспечении безопасности Америки».

По словам военных, их опыт показал, что многие кризисы, с которыми сталкивается страна, невозможно урегулировать исключительно военным путем.

«Государственный департамент, Агентство по международному развитию, Корпорация "Вызовы тысячелетия", Корпус мира и другие агентства по вопросам развития играют критическую роль в предотвращении конфликтов и снижают потребность в том, чтобы подвергать риску наших военнослужащих», – говорится в письме.

Письмо подписали несколько известных отставных военачальников, в том числе генерал Дэвид Петреус, командовавший силами США в Афганистане и Ираке, а также адмирал ВМС Джеймс Ставридис, занимавший пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО.

Годовой военный бюджет США составляет около 600 миллиардов долларов. Для сравнения, на международные инициативы США выделяют около 54 миллиардов долларов в год.

Конгресс не обязан принять бюджетные предложения Трампа и, как ожидается, проведет ряд слушаний, чтобы рассмотреть их подробнее.

Координатором при составлении и публикации письма в Интернете выступила некоммерческая организация Global Leadership Coalition, занимающаяся вопросами дипломатии и международной помощи.