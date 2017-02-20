Белый дом сообщил о результатах первого месяца работы новой администрации

Белый дом опубликовал перечень достижений новой администрации за первый месяц работы.

Согласно документу, президент Трамп принял ряд мер, направленных на защиту интересов американского рабочего класса, который до сих пор был обделен вниманием Вашингтона. Среди этих мер подписание меморандумов о выходе из Транстихоокеанского торгового партнерства, об устранении препятствий на пути к строительству трубопровода Keystone XL, о завершении строительства трубопровода Dakota Access, об использовании при строительстве и ремонте всех трубопроводов материалов и оборудования, произведенных в США, подписание законопроекта об устранении законодательных ограничений, ставящих в невыгодное положение отечественные добывающие компании и их сотрудников, а также анонсированный по итогам встречи с главой компании Intel о вложении 7 миллиардов долларов в завод на территории США, который создаст 10 000 рабочих мест.

В следующем пункте документа перечислены меры, принятые Трампом в целях экономии бюджетных средств, которые поступают в казну от налогоплательщиков. Так, по итогам переговоров с компанией Lockheed Martin удалось сэкономить 700 миллионов долларов на строительстве новых истребителей F-35. Кроме того, министр обороны Джеймс Мэттис распорядился пересмотреть проект новых президентских самолетов после того, как Трамп поставил более жесткое ограничение по их стоимости.

Среди мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, перечислены президентские указы об ужесточении пограничного контроля, в том числе за счет строительства стены на южной границе, об ограничении федерального финансирования для административных единиц, препятствующих обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, о разработке более эффективной стратегии судебного преследования людей, совершивших преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов, о создании рабочей группы по снижению уровня преступности, а также о борьбе с международными преступными организациями, в том числе наркокартелями.

По словам пресс-службы Белого дома, президент Трамп понимает, что излишние законодательные ограничения тормозят процесс создания новых рабочих мест и мешают работе бизнеса, в связи с чем он распорядился об устранении двух существующих ограничений на каждое новое, поручил федеральным ведомствам «минимизировать бремя», связанное с Законом о доступном здравоохранении, распорядился об ускорении процесса получения разрешений для промышленных производств в стране.

В сфере внешней политики приоритетом для президента является обеспечение безопасности американского народа. В этих целях он ввел санкции против 25 юридических и физических лиц, связанны с иранской ракетной программой, подписал указ о разработке стратегии борьбы с ИГИЛ, а также провел встречи и телефонные переговоры с более 30 лидерами иностранных государств.

Президент также принял ряд мер, направленных на то, чтобы все члены его администрации работали во благо американского народа, в том числе подписал указ о создании нового комитета по этике для всех кандидатов на должности в исполнительной власти, введении пятилетнего запрета на лоббирование и перманентного запрета на лоббирование в интересах иностранных государств и на пять лет приостановил набор новых гражданских служащих в федеральные органы, чтобы прекратить разрастание госаппарата.

Исполняя свое обещание защищать Конституцию, президент пообещал назначить на освободившийся пост в Верховном суде человека, взглядами похожего на покойного судью Антонина Скалиа. Его выбор пал на судью Нила Горсуча, поскольку тот на протяжении своей карьеры демонстрировал стремление рьяно защищать Конституцию.

Понимая, что для процветания страны необходимо, чтобы у всех граждан были равные возможности, президент Трамп вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо анонсировал инициативу, направленную на продвижение женщин-предпринимателей.