Тайфун омрачил Рождество на Филиппинах

Мощный тайфун омрачил Рождество на восточной части Филиппин, вынудив десятки тысяч человек отложить праздничные торжества и направиться в укрытия.

Служба погоды в Маниле сообщила, что тайфун «Нок-Тен» обрушился в воскресенье вечером на удаленный остров Катандуанес. Скорость порывов ветра достигала 255 километров в час. Сообщений о жертвах не поступало.

Под действие распоряжений об эвакуации попали до 200 тысяч человек, однако официальные лица признают, что из-за Рождества было нелегко убедить людей покинуть свои дома. Рождество – один из главных праздников на Филиппинах, большинство населения которых составляют католики.

Один из губернаторов решился привлечь людей обещанием, что в убежищах будут подавать лечон. Зажаренный на вертеле поросенок считается рождественским деликатесом.

«Я понимаю, что сейчас Рождество, но это настоящий тайфун. Пожалуйста, эвакуируйтесь, у нас будет лечон в эвакуационных центрах», – написал в Твиттере губернатор провинции Южный Камаринес Мигель Луис Виллафуэрте.

По данным Филиппинского национального совета по вопросам снижения угрозы стихийных бедствий, более 11 тысяч пассажиров судов и более тысячи грузовых судов пережидают шторм в различных портах. Проливные дожди и сильный ветер бушуют на полуострове Бикол, где шторм вышел на берег.

Ожидается, что «Нок-Тен» двинется на запад и в ближайшие часы достигнет густонаселенных районов Филиппин, включая столицу страны Манилу.

Представитель социальных служб Фелино Кастро сказал корреспонденту Associated Press: «Сложно продолжать праздновать, когда нашим жизням грозит опасность». Он призвал людей «отдать приоритет безопасности и прислушиваться к предупреждениям местных органов власти».

На Филиппинах не раз возникала ситуация, когда в конце года на страну обрушивались тайфуны. В 2013 году тайфун «Хайян» стал одним из самых смертоносных тропических циклонов в истории Филиппин. В стране также помнят о тайфуне «Иоланда», в результате которого, по данным национальных чрезвычайных служб, погибли 7800 человек.

Метеорологическое агентство Филиппин сообщило, что тайфуны обрушивались на страну в день Рождества 25 декабря на протяжении последних 65 лет.