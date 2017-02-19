Майк Пенс почтил память жертв нацизма в Дахау

Вице-президент Майк Пенс, его жена Карен и дочь Шарлотта посетили Дахау – место вблизи Мюнхена, где нацисты в 1933 году создали концлагерь.

Пенса приветствовал директор Фонда мемориалов Баварии Карл Фреллер, ознакомивший гостей с историей лагеря, директор данного мемориального центра Габриэль Хаммерман и бывший узник Дахау Абба Наор.

Семья Пенсов возложила венок к международному мемориалу, расположенному в центре лагеря. Они также посетили еврейский и католический мемориалы на территории комплекса. Вице-президент сделал запись в книге соболезнований. Он также посетил казармы, крематорий и газовую камеру.

Через концлагерь Дахау прошло более 200 тысяч человек со всей Европы. Более 40 тысяч из них погибли. Лагерь был освобожден американскими войсками в апреле 1945 года.

В субботу Пенс выступил перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности – иностранными дипломатами и представителями оборонных кругов. Позднее в воскресенье он встречается в Брюсселе с представителями НАТО и ЕС.