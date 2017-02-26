Скончался актер Билл Пэкстон

Американский актер Билл Пэкстон, известный своими ролями в таких фильмах, как «Титаник» (Titanic), «Смерч» (Twister) и «Чужие» (Aliens), скончался в возрасте 61 года.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Билл Пэкстон скончался из-за послеоперационных осложнений, – говорится в заявлении его семьи. – Любящий муж и отец, Билл начал карьеру в Голливуде, работая над фильмами в отделе художественного оформления, после чего совершил блестящую карьеру любимого и плодовитого актера и режиссера, продолжавшуюся четыре десятилетия. Страстное отношение Билла к искусству видели все, кто его знал, а его тепло и неустанная энергия не вызывали сомнений. Мы просим уважать желание членов семьи уединиться, пока они оплакивают потерю мужа и отца, которого они обожали».

Пэкстон снялся более чем в 90 фильмах.

Одной из его последних работ стала главная роль в полицейском телесериале «Тренировочный день» (Training Day), премьера которого состоялась ранее в этом месяце на канале CBS.

Многие актеры отдали дань уважения Пэкстону в «Твиттере». Роб Лоу написал, что «подавлен внезапной потерей близкого друга и одного из первоклассных актеров».