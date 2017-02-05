Подозреваемый в попытке теракта в Лувре отказывается разговаривать со следователями

Подозреваемый в нападении на французских военных у входа в Лувр пока отказывается разговаривать с властями, сообщают источники во французской судебной системе.

Тем временем отец подозреваемого заявил в интервью Associated Press, что его сын не террорист.

«Он очень уважаемый человек, у которого никогда не было ни с кем проблем и никаких политических взглядов, – сказал Реза Рефайе аль-Хамахми в субботу вечером. – Больше всего в жизни его занимала его работа в ОАЭ». Мужчина также добавил, что его сын приехал во Францию «по работе».

Аль-Хамахми выразил уверенность в том, что французские власти сумеют выяснить правду, стоящую за обвинениями против его 28-летнего сына Абдуллы.

Лувр открылся для посетителей в субботу утром – менее, чем через сутки после того, как военные выстрелами остановили вооруженного ножом мужчину, пытавшегося войти в музей.

По словам парижского прокурора, состояние Абдуллы аль-Хамахми, который получил четыре огнестрельных ранения, «заметно улучшилось».

Как сообщается, при нападении на военных у входа в музей аль-Хамахми крикнул «Аллах Акбар». Один из военных получил ножевое ранение.

Нападение произошло у входа в торговый центр, расположенный под музеем, и вызвало во французской столице панику, в очередной раз напомнив об угрозе, которая, по словам властей, нависла над страной. В 2015 и 2016 гг. во Франции произошла череда терактов.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение, «без сомнения», носило «террористический характер». Отметив, что ситуация вокруг Лувра «полностью под контролем», он добавил, что этот инцидент показал, почему в стране необходимы повышенные меры безопасности.