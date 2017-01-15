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Во Франции проходит конференция по мирному урегулированию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро выступает на открытии конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Париж, Франция. 15 января 2017 г.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро выступает на открытии конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Париж, Франция. 15 января 2017 г.

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На встречу приехали представители более 70 стран, но делегатов от Израиля и палестинцев на ней нет

Франция проводит международную конференцию по урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств и установлению мира на Ближнем Востоке. В работе конференции участвует госсекретарь США Джон Керри.

«На нас лежит коллективная ответственность вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров, – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро на открытии конференции в воскресенье. – Мы знаем, что это трудно, но существует ли альтернатива?»

конференцию в Париже приехали делегаты из более 70 стран, чтобы заявить о неприятии строительства израильских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

При этом в конференции не участвуют представители ни израильской, ни палестинской стороны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал встречу в Париже «бесполезной» и «подстроенной».

В декабре США пошли на исторический шаг, воздержавшись при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Израиль за строительство поселений на палестинских территориях. В предыдущие годы США накладывали вето на аналогичные резолюции, таким образом, не допуская их принятия.

В этом шаге было усмотрено решение Белого дома сделать заявление о своей позиции по Ближнему Востоку в заключительный период восьмилетней работы администрации Обамы.

Палестинская сторона утверждает, что еврейские поселения на землях, которые она считает частью своего будущего государства, незаконны и являются главным препятствием к достижению заключительного мирного соглашения.

Израиль настаивает, что у евреев есть закрепленное в Библии право на эти земли, захваченные в ходе войны 1967 года. Израиль утверждает, что главным препятствием на пути к миру является отказ палестинцев признать право Израиля на существование.

В восточной части Иерусалима и в поселениях на Западном берегу реки Иордан проживает более 500 тысяч израильтян. Правительства большинства стран мира считают эти поселения незаконными. Администрация Обамы характеризует их как «нелегитимные».

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