Отец нападавшего в аэропорту Орли заявил, что его сын не был террористом

Французские власти все еще пытаются прояснить характер действий мужчины, застреленного в парижском аэропорту Орли: были ли они импульсивными, или он тщательно спланировал свою атаку.

Зиед Бен Бельгасем, родившийся во Франции в тунисской семье, был убит в субботу утром, после того как схватил женщину-солдата и приставил оружие к ее голове. Очевидцы говорят, что он кричал, что хочет «умереть за Аллаха».

Прокурор утверждает, что 39-летний мужчина, которого подозревают в связях с радикальными исламистами, явно хотел открыть огонь по пассажирам. Коллеги женщины-патрульной, которую он схватил, застрелили его, не допустив, чтобы он открыл огонь в оживленном терминале аэропорта.

Власти немедленно закрыли и эвакуировали терминалы аэропорта. Пассажиры и работники аэропорта в панике покидали здание, в то время как сотни людей оставались на борту приземлившихся самолетов.

Мотивы нападения неизвестны, однако представители прокуратуры Парижа сообщили, что расследование проводит антитеррористическое управление. После инцидента были задержаны отец и брат Бельгасема. Полиция назвала их задержание частью стандартной процедуры.

Отец Бельгасема был отпущен в воскресенье и заявил радиостанции Europe 1, что его сын не был террористом.

«Он никогда не молился и пил (спиртное). Вот что происходит под влиянием выпивки и наркотиков», – сказал он.

Бельгасем позвонил своему отцу через несколько минут после стрельбы «в состоянии крайнего возбуждения».

«Он сказал мне: “Папа, прости меня. Я наделал глупостей с офицером полиции”», – рассказал отец.

Отец Бельгасема узнал о смерти сына только в полицейском участке.

Утром в воскресенье следователи антитеррористических подразделений все еще допрашивали брата и двоюродного брата нападавшего.