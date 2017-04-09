Папа Франциск осудил взрыв у коптской церкви в Египте

Папа римский Франциск осудил взрыв у коптской церкви в долине Нила в Египте, в результате которого погиб 21 человек, еще десятки получили ранения. Ожидается, что папа Франциск посетит Каир позднее в этом месяце, чтобы выразить солидарность с христианской общиной Египта.

Завершая мессу по случаю Пальмового воскресенья (известного в России, как Вербное воскресенье), понтифик сказал: «Я молюсь за погибших и пострадавших. Да обратит Господь сердца людей, которые сеют террор, насилие и смерть, и даже сердца людей, которые производят и торгуют оружием».

Ранее в своей проповеди папа Франциск остановился на изобличении страданий людей в мире.

По его словам, люди «страдают от рабского труда, трагедий в семье, болезней, они страдают от войн и терроризма, от интересов тех, кто обладает оружием и готов нанести удары».

Перед началом мессы Франциск и группа кардиналов прошли между собравшихся на площади Святого Петра, держа в руках искусно сплетенные пальмовые ветви.

Пальмовое воскресенье отмечается в память о триумфальном въезде Иисуса Христа в Иерусалим, когда путь перед ним устилали пальмовыми ветвями. Через несколько дней он был арестован и распят.

По случаю Пальмового воскресенья верующие с пальмовыми ветвями собрались у храма Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что эта церковь в иерусалимском Старом городе является местом, где Христос был погребен.