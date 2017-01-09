Кремль отреагировал на доклад разведки США о российских кибератаках

В Кремле назвали безосновательными и любительскими выводы американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США с целью помочь победе республиканца Дональда Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил: «По-прежнему руководство США продолжает беспочвенные обвинения в сторону РФ, которые не подкреплены ни одним фактом и доказательством. Такое обвинение со стороны Вашингтона можно посчитать любительским, которое вряд ли будет рассмотрено квалифицированными спецслужбами».

Он добавил, что в Москве «наблюдается серьезная усталость» от подобных обвинений, которые он назвал «охотой на ведьм».

Его заявление стало первой реакцией Кремля на опубликованный в пятницу доклад американской разведки, в котором «с высокой степенью уверенности» утверждается, что российский президент Владимир Путин лично распорядился начать кампанию, направленную на срыв демократического избирательного процесса в США.