Обама заявил, что недооценивал влияние российского вмешательства на выборы

Президент США Барак Обама заявил, что он «недооценивал» влияние дезинформационной кампании и хакерских атак на демократию. Глава государства сказал об этом после публикации доклада американских разведслужб, пришедших к выводу, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США.



В то же время Обама не считает, что он недооценивал российского президента Владимира Путина, который, по мнению разведсообщества, отдавал распоряжения о подрыве американской системы демократических выборов и дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей избранному президенту Дональду Трампу.



Обама, покидающий пост президента через 12 дней, заявил: «Думаю, что я недооценивал то, в какой степени в новую информационную эпоху дезинформация, компьютерные атаки и другие действия могут влиять на наши открытые общества, на наши открытые системы, внедряться в наши демократические процедуры, причем все быстрее».



Президент сказал, что он санкционировал публикацию сокращенной версии доклада разведки о российских хакерских атаках, «чтобы мы понимали, что Путин уже какое-то время занимается этим в Европе, сначала – в бывших государствах-сателлитах, где велика доля русскоговорящего населения, но затем – все больше – в западных демократических странах.



Американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия взломала электронную переписку и похитила тысячи писем руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты и опубликовала их через сайт WikiLeaks за несколько недель до выборов 8 ноября. Многие письма содержали щекотливую информацию, связанную с попытками функционеров Демократической партии помочь Клинтон одержать победу над сенатором Берни Сандерсом в ходе внутрипартийных праймериз.



Составители доклада не оценивали, повлияли ли эти утечки на исход президентских выборов. Трамп обратил на это внимание в серии твитов, которые он опубликовал после брифинга, проведенного для него представителями разведслужб в пятницу.