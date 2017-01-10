Компания Spotify готова взять на работу Барака Обаму

Барак Обама, недавно пошутивший, что после ухода из Белого дома он готов поработать в компании, занимающейся продажей музыкальных треков,станет, быть может, единственным человеком, который отвечает критериям, сформулированным в объявлении о поиске нового сотрудника, опубликованным во вторник порталом Spotify.

Прентендент на должность «Президента музыкальных чартов» в обязательном порядке иметь Нобелевскую премию мира, и «как минимум восемь лет опыта в управлении уважаемым государством», – говорится в объявлении.

«Вы должны быть знакомы с платформой Spotify, иметь опыт программирования музыкальных чартов на федеральном уровне – от безмятежных летних списков музыкальных произведений до торжественного чарта «Я нашел свое свидетельство о рождении», – отмечается в документе.

Специально для того, чтобы объявление не осталось незамеченным в Белом доме, глава Spotify Дэниел Эк разместил его в своем твиттер-аккаунте и переслал уходящему президенту США.

По словам создателя подкаста Наталии Бжезински, муж которой еще недавно занимал пост посла Швеции в Вашингтоне, совсем недавно на приеме в Белом доме Барак Обама сообщил ее супругу, что он до сих пор «ждет предложения о работе от Spotify», и считает, что «всем вокруг понравился» составленный им музыкальный чарт.

В августе прошлого года Белый дом распространил два таких чарта, «лично составленных» президентом США. Первый из них предназначался для дневного, а второй – для вечернего вещания музыкального канала.