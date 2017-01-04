Обама и Пенс выступают в Конгрессе. В повестке дня – Obamacare

Президент США Барак Обама в среду отправился на Капитолийский холм, чтобы мобилизовать законодателей-демократов на поддержку его исторической реформы системы здравоохранения. Избранный вице-президент Майк Пенс также выступит перед конгрессменами, чтобы рассказать республиканцам о программе новой администрации, которая включает отмену реформы, известной как Obamacare.

«Первый пункт в повестке дня – отметить и заменить Obamacare», – сказал Пенс в среду, выступая перед журналистами.

Эти выступления прозвучат в контексте одной из крупнейших политических баталий, которые развернутся при переходе от администрации Обамы к администрации Трампа.

Законопроект о доступном здравоохранении был принят Конгрессом в 2010 году, когда демократы контролировали и Палату представителей, и Сенат, а Обама – Белый дом. С 20 января власть сосредоточится в руках республиканцев.

Трамп называл Obamacare «паршивой» программой, которая слишком дорого обходится государству, и, хотя избранный президент пока не рассказал в подробностях о том, чем именно планирует ее заменить, он ясно дал понять, что собирается это сделать. В среду он вновь раскритиковал «катастрофу Obamacare» в «Твиттере».

Как заявил во вторник журналистам представитель Белого дома Джош Эрнест, Обама планирует обсудить с демократами то, как они могут противостоять попыткам республиканцев отменить реформу.

«Президент давно готов к тому, что, если найдутся республиканцы, искренне заинтересованные в реформировании Закона о доступном здравоохранении таким образом, чтобы укрепить программу, президент решительно поддержит эти усилия, – сказал Эрнест. – Однако республиканцы предлагают не это».