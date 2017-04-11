Обама и Меркель выступят на конференции по случаю юбилея Реформации

Экс-президент США Барак Обама в следующем месяце вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель выступит на конференции, посвященной 500-летнему юбилею Реформации, сообщили во вторник организаторы мероприятия.

Обама и Меркель 25 мая выступят с речью на тему вовлеченности в демократию на местном и глобальном уровне. Вместе с ними выступит южноафриканский архиепископ Табо Макгоба.

Конференция, которую организуют немецкая протестантская организация Kirchentag и Фонд Обамы, пройдет напротив Бранденбургских ворот в Берлине, где Обама выступал с речью в 2013 году.

«Президент Обама и канцлер Меркель заявляли, что их самоотдача в политике также служит выражением их христианской веры, – сказала президент Kirchentag Кристина Аус дер Ау. – Будет очень интересно послушать, что они скажут нам, христианам Европы».

Бунт Мартина Лютера против Католической церкви начался в Германии в 1517 году, когда он прибил к дверям церкви свои 95 тезисов с критикой индульгенций и других католических практик, что привело в итоге к появлению протестантских церквей.