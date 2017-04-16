Майк Пенс прибыл в Южную Корею спустя несколько часов после неудачного ракетного запуска в КНДР

Вице-президент США прибыл в Южную Корею на фоне возмущения, вызванного провалившейся попыткой запуска северокорейской ракеты из города Синпхо.

Майк Пенс заявил в воскресенье, что, несмотря на «непростые» времена, «исторический альянс» Америки «с мужественным народом Южной Кореи никогда не был прочнее».

Выступая в Сеуле на ужине, устроенном для родственников американских военных, базирующихся в Южной Корее, вице-президент заявил, что готовность американских военнослужащих «проявлять твердость, не поддаваясь страху, вдохновляет страну и мир».

Перед ужином вице-президент принял участие в пасхальных церковных службах вместе с военнослужащими.

Неудачный ракетный запуск был произведен через день после масштабного военного парада в столице Северной Корее, который рассматривался многими в мировых столицах, как демонстрация силы со стороны правительства Ким Чен Ына.

Министр обороны США Джим Мэттис выступил с резким заявлением вечером в субботу: «Президент и его военная команда знают о последнем безуспешном ракетном запуске. Других комментариев президента не будет».

Вашингтон оказался вовлечен в острое многостороннее дипломатическое наступление, направленное на то, чтобы убедить северокорейского лидера отказаться от стремления создать ядерное оружие.

США оценивают запуск ракеты

Вскоре после запуска Тихоокеанское командование США заявило, что ракета взорвалась практически сразу и что военные все еще пытаются установить, к какому типу ракет она относится.

В заявлении вновь подчеркивается твердое намерение Вашингтона «работать вместе с союзниками» – в особенности Южной Кореей и Японией – для поддержания безопасности.

Пенс был проинформирован о неудачном запуске северокорейской ракеты во время полета в Сеул и обсудил ситуацию с президентом, сообщили в аппарате вице-президента.

Несколько дней назад, когда напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна усилилась, президент США Дональд Трамп направил к Корейскому полуострову ударную группу авианосца «Карл Винсон» в качестве демонстрации силы.

В прошлом году Пхеньян провел два несанкционированных ядерных испытания и около 20 ракетных запусков в рамках многолетних попыток расширенияпрограмм по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Пхеньян хвалится ракетными технологиями

В новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что его страна «вышла на заключительный этап» программы по созданию межконтинентальных баллистических ракет, но западные эксперты выражают сомнения по поводу его прогноза.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года. В отношении страны действует международное эмбарго на поставку оружия, цель которого – замедлить работы в рамках попавших под запрет ядерных и ракетных программ.

С тех пор Вашингтон и власти подавляющего большинства стран мира требуют от Северной Кореи денуклеаризации Корейского полуострова. Однако западным лидерам пока не удалось предложить плана, который заставил бы Пхеньян пойти на сотрудничество или создал для него стимулы к этому.

Президент Трамп в последние недели пытался добиться от руководства Китая, чтобы оно убедило Северную Корею – своего союзника – ограничить ядерные амбиции, но результаты этих усилий пока неизвестны.