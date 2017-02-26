Малайзия: брат Ким Чен Ына умер через 20 минут после нападения

Как заявили власти Малайзии, смерть Ким Чен Нама была «очень болезненной»; он скончался через 20 минут после того, как на него напали в Международном аэропорту Куала-Лумпура.

Старший единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии в результате воздействия нервнопаралитического вещества VX, сообщили в полиции.

«Он скончался в машине скорой помощи, – заявил журналистам министр здравоохранения Малайзии С. Субраманиан. – С момента атаки до его смерти прошло 15-20 минут».

Полиция сообщила, что он «почувствовал, будто кто-то сзади схватил и держал его за лицо».

На записях камер наблюдения видно, как две женщины пытаются сунуть что-то ему в лицо.

Полиция задержала обеих женщин и гражданина Северной Кореи, которого подозревают в том, что он стоял за этой атакой.

Ранее Ким Чен Нам считался вероятным наследником своего отца, северокорейского лидера Ким Чен Ира, однако их отношения испортились, когда в 2001 году сын попытался въехать в Японию по поддельному паспорту, чтобы посетить «Диснейленд». С тех пор Ким Чен Нам фактически жил в ссылке, в основном – в специальном административном районе КНР Макао.

После смерти Ким Чен Ира в 2011 году военные и политические лидеры Северной Кореи поспешили провозгласить его преемником Ким Чен Ына – самого младшего из трех его сыновей.

После прихода к власти Ким Чен Ын казнил или выдворил из страны многих высокопоставленных чиновников. Одним из них был его дядя Чан Сон Тхэк, которого расстреляли из зенитного орудия. Одно время Чан Сон Тхэк считался вторым по влиянию человеком в Северной Корее.