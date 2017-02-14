СМИ: в Малайзии убит сводный брат Ким Чен Ына

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в понедельник Малайзии, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.

По данным агентства, о гибели Ким Чен Нама сообщил представитель властей Южной Кореи. Никакой дополнительной информации источник не предоставил.

«Голос Америки» связался с национальной разведкой Южной Кореи, которая не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Как сообщается, Ким Чен Нама убили две женщины-агента, имена которых не сообщаются. Они напали на него с отравленными иглами в международном аэропорту Куала-Лумпура, после чего сели в такси и скрылись с места происшествия.

Ким Чен Нам ранее считался вероятным наследником северокорейского лидера, однако испортил отношения со своим отцом Ким Чен Иром, когда в 2001 году попытался въехать в Японию по поддельному паспорту, чтобы посетить «Диснейленд».

С тех пор Ким Чен Нам фактически жил в ссылке, в основном – в специальном административном районе КНР Макао.

Напомним, что Ким Чен Ын стал лидером КНДР после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.